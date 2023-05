Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta terça-feira (30/5), o influenciador Rodrigo Leroy usou as redes sociais para revelar um suposto estado de saúde de Silvio Santos. Segundo ele, Jassa, cabeleireiro e amigo do apresentador, teria contado que o dono do SBT estaria debilitado e com dificuldade para se locomover. Tal situação teria sido o motivo de um cancelamento por parte do artista ao evento de comemoração dos 60 anos do seu programa.