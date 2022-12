Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Fifa analisa uma proposta para levar o Mundial de Clubes de 2022 para o Marrocos. A competição, que terá a participação de Flamengo e Real Madrid, seria entre os dias 2 e 11 de fevereiro de 2023. A informação é do ‘GE’.

O Conselho da Fifa vai se reunir no dia 16 de dezembro, no Qatar, para avaliar a proposta. Caso seja aceita, a Conmebol terá que mudar a data da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente del Valle. Os jogos estão marcados para os dias 8 e 15 de fevereiro.

O Marrocos já recebeu o Mundial de Clubes em duas oportunidades. A primeira em 2013, com a participação do Atlético-MG e o título do Bayern de Munique. E a segunda em 2014, com a final entre Real Madrid e San Lorenzo.

Até aqui, cinco clubes já estão confirmados na competição. São eles: Flamengo (América do Sul), Real Madrid (Europa), Seattle Sounders (América do Norte), Auckland City (Oceania) e Wydad Casablanca (África). Restam o representante da Ásia e uma equipe do país-sede.