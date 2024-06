O cantor Gusttavo Lima esteve presente neste domingo (16), no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, para acompanhar o jogo entre Atlético Clube Paranavaí (ACP) e Grêmio Maringá. O artista que é dono de 60% da SAF do ACP esteve no vestiário e falou com os jogadores antes do jogo.

Na preleção, o músico pediu para que o time se dedique e entre com “sangue no olho”. O momento foi compartilhado nas redes sociais do cantor.

Veja o momento em que Gusttavo Lima incentiva jogadores do Paranavaí:

Gusttavo Lima fala com jogadores do ACP (Vídeo: Instagram / ACP)

Cantor comprou time paranaense

Anteriormente, em fevereiro deste ano, o cantor comprou o Atlético Clube Paranavaí por R$ 3 milhões. Atualmente, o artista tem 60% do SAF do time.

De acordo com as informações divulgadas pelo cantor, a parceria envolve as empresas VaiDeBet e BP Seguradora. O investimento é o maior patrocínio da história do clube paranaense.

O Atlético Clube de Paranavaí surgiu em 14 de março de 1946. Em 1967, 1983 e 1992 foi campeão da segunda divisão estadual.

No ano de 2003, a equipe conquistou um vice-campeonato estadual, perdendo a final apenas para o Coritiba. Em 2007, o time foi Campeão Paranaense em 2007.