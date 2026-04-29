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Um acidente de grandes proporções foi registrado na manhã desta quarta-feira (29) na BR-470, em Indaial, no Vale do Itajaí. A colisão ocorreu por volta das 11h, no quilômetro 73 da rodovia, na altura do bairro Rio Morto, envolvendo um automóvel e um caminhão.

Segundo informações iniciais, as duas vítimas estavam no carro, que ficou completamente destruído após o impacto frontal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato da batida e evidencia a violência da colisão, que não deixou chances de sobrevivência para os ocupantes do veículo menor.

Os Bombeiros Voluntários de Indaial foram acionados e encontraram as vítimas presas nas ferragens. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para atender a ocorrência e controlar o tráfego na região.

O acidente aconteceu no trecho final da duplicação da BR-470, ponto de intenso fluxo de veículos. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.