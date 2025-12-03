A Maratona Internacional do Paraná já tem data marcada. O evento está programado para os dias 2 e 3 de maio, nascendo como um encontro entre esporte, turismo e emoção em um dos cenários mais simbólicos do litoral paranaense: a nova Ponte de Guaratuba. A prova, que conta com apoio institucional do Governo do Estado, abrirá as inscrições na próxima segunda-feira (8).

A obra, aguardada há décadas pela população, promete ser um marco histórico para o litoral paranaense, facilitando a ligação entre Matinhos e Guaratuba. Por isso, a inauguração da obra será celebrada com dois dias de programação esportiva e percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, divididos entre sábado e domingo.

Maratona Internacional do Paraná premia com mais de R$ 300 mil

Durante o lançamento, em outubro, os organizadores do evento anunciaram mais de R$ 300 mil em premiação. Os campeões da maratona receberão R$ 50 mil cada, além de um bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro ou brasileira a cruzar a linha de chegada.

Segundo Marcos Pinheiro, diretor da Sportion e diretor técnico da prova, o desafio vai além da performance física.

“É uma honra enorme unir forças para entregar uma experiência única aos atletas e celebrar o orgulho paranaense. Essa maratona é um convite para que o público viva, de forma simbólica e concreta, a realização de um sonho: correr sobre a ponte mais esperada do Paraná”, destaca.

Evento deve impulsionar o turismo esportivo

Pinheiro explica ainda que a prova será estruturada para proporcionar aos participantes uma verdadeira imersão no litoral paranaense, com ações culturais, arena completa e atividades para o público. “A prova será um dos grandes eventos do calendário estadual, fortalecendo a imagem do Paraná como destino de turismo esportivo e sustentável”, afirmou.

O secretário de Esporte do Paraná, Hélio Wirbiski, ressaltou que o evento integra a Operação Verão, maior programa de incentivo ao turismo e às atividades esportivas do Estado. Segundo ele, a iniciativa deve gerar impacto positivo em setores como hotelaria, comércio e mobilidade.

“A Ponte de Guaratuba talvez seja hoje a obra mais representativa do Paraná. A Maratona Internacional vai fechar com chave de ouro a temporada do nosso verão, reunindo esporte, turismo e desenvolvimento. É um evento que traduz a nova fase do litoral paranaense”, disse.

Comemoração de um sonho aguardado há 40 anos

Para o secretário de Esporte de Guaratuba, Fábio Bilek, que também é maratonista, a prova tem um significado ainda mais especial.

“O esporte é um grande fomentador do turismo, e essa maratona vai movimentar milhares de pessoas, beneficiando toda a economia local. Esperamos há 40 anos por essa ponte, e agora teremos a chance de inaugurá-la correndo sobre ela. Para mim, como maratonista, é um sonho que se torna realidade”, revelou.

Conexão, celebração e futuro

Com expectativa de reunir atletas profissionais e amadores de vários países, a Maratona Internacional do Paraná promete ser mais do que uma corrida: será um evento de celebração, superação e orgulho paranaense, conectando cidades, pessoas e histórias sobre a ponte que simboliza o futuro do Estado.