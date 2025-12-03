O município de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, mobiliza esforços para localizar o senhor Jacob, idoso que está desaparecido desde o início da tarde do dia 1º de dezembro.

De acordo com informações oficiais, o desaparecimento foi comunicado ao Corpo de Bombeiros na noite de ontem, dia 2 de dezembro, por volta das 22h. As equipes iniciaram imediatamente as primeiras buscas e confirmaram que os trabalhos terão continuidade ao longo desta quarta-feira.

➡️ Orientação às pessoas da região: qualquer informação que possa ajudar na localização do senhor Jacob deve ser repassada às autoridades pelos telefones:

– 190 – Polícia Militar

– 193 – Corpo de Bombeiros

– 43 3532-3400 – Polícia Civil

A comunidade é incentivada a colaborar com a divulgação do caso e a fornecer dados que possam contribuir para o desfecho positivo das buscas.