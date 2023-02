Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Se você é daquelas pessoas que acha que musculação só pode ser feita por adultos, esse é um ledo engano. A atividade quando é bem orientada pode inclusive ajudar no desenvolvimento dos jovens. Importante ressaltar que nenhum profissional da Educação Física vai focar em excesso de carga nos exercícios físicos. As atividades físicas funcionais também entram nesses treinos.

O verão é um momento chave para muitas pessoas que buscam criar o hábito da atividade física, até mesmo para adolescentes. Só que esta fase é marcada por alterações fisiológicas significativas. Por isso, um treino orientado é essencial. Afinal, o objetivo é não causar lesões nas articulações, tendões e ligamentos.

De acordo com o coordenador do curso de Educação Física da Universidade Positivo (UP) Zair Cândido de Oliveira Netto, o importante para os jovens é fazer atividades físicas na adolescência. O recomendado, no entanto, é trabalhar mais nos esportes para desenvolver força, capacidade cardiorrespiratória e outras habilidades. “Pode fazer desde que seja orientado por um profissional da educação”, diz.

“Com muito cuidado pode fazer musculação. Com o objetivo de fortalecimento muscular para preparar essa musculatura para a fase adulta”, complementa

Cuidado com as cargas

O adolescente precisa ter alguns cuidados antes de começar a fazer a musculação. O primeiro deles é relacionado a carga. Segundo ele, não se deve ultrapassar 80% da carga máxima. Afinal, a ideia é preservar o corpo de possíveis lesões.

“Importante fazer os exercícios corretamente para evitar problemas posturais”, explica

Outro ponto levantado pelo especialista é que, as vezes, o adolescente força muito determinado músculo e acaba prejudicando os outros. Por isso, é essencial evitar lesões.

É preciso treinar todos os dias?

Em relação à quantidade semanal de treino, Zair acredita que fazer atividades físicas todos os dias é desnecessário. Se o adolescente também pratica outro esporte, duas vezes por semana é o suficiente para fazer a musculação.

Ele explica que o fortalecimento muscular aliado ao esporte é indicado para faixa etária até 17 anos. Quando a fase adulta chegar, o adolescente estará com uma musculatura muito mais apta e sucessiva para trabalho de força. Além disso, o rendimento se torna muito maior.