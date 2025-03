O Red Bull Showrun reuniu cerca de 100 mil pessoas na tarde deste sábado (15), em Curitiba, para um dos maiores eventos de automobilismo realizado em uma avenida.

Os espectadores presentes na Avenida Cândido de Abreu puderam conferir diversas atrações, como o desfile do RB7, carro pilotado pelo piloto alemão Sebastian Vettel na conquista do título mundial da Fórmula 1 em 2011.

Coube ao ex-piloto da Fórmula 1 Patrick Friesacher a responsabilidade de guiar o RB7 em Curitiba. O carro com o modelo V8 trouxe o icônico ronco do motor para os presentes em Curitiba.

Ainda desfilaram pela avenida carros, motos, Enduro, veículos do Rally Dakar, além de demonstrações da Ford Performance.

Também foi exibido ao público o carro da Visa Cash App Racing Bulls, segunda equipe da Red Bull na Fórmula 1, pilotado por Scott Speed, ex-piloto da categoria e campeão do Global Rallycross.

Outros nomes de peso do automobilismo mundial estiveram presentes no evento: Enzo Fittipaldi, piloto da Fórmula 2 e neto do bicampeão Emerson Fittipaldi; Letícia Bufoni, hexacampeã mundial de skate e pilota da Porsche Cup Brasil; Bruno Crivilin, multicampeão brasileiro de Enduro; Lucas Moraes, primeiro brasileiro a subir ao pódio do Rally Dakar com um carro; e Aaron Colton, especialista em acrobacias com motocicletas.

Red Bull Showrun impacta em diversos setores econômicos de Curitiba

Além do entretenimento, o Red Bull Showrun ainda impactou positivamente em diversos setores econômicos de Curitiba.

Dados do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral (SEHA), apontaram que 75% das vagas em hotéis na cidade foram ocupadas antes do evento.

“Esse foi um evento que entrou para a história de Curitiba. Hoje, o nome de Curitiba está sendo visto globalmente graças a esse grande evento gratuito. Além do investimento que fica na cidade, nossos restaurantes e hotéis estão cheios, e nossos serviços de transporte foram amplamente utilizados. Esse evento abre as portas de Curitiba para investimentos internacionais, mostrando que estamos preparados para receber grandes eventos de entretenimento e inovação”, explica o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD).

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), também esteve presente no evento e ratificou o potencial da capital paranaense em receber eventos desse tipo.