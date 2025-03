No dia 20 de março de 2025, a partir das 16h30, a Praça Rui Barbosa se transformará em um palco de celebração e cuidado para as mulheres de Jacarezinho.

O evento “Elas na Praça” promete uma tarde repleta de atividades e atrações, com o objetivo de promover o empoderamento feminino e o bem-estar da mulher.

Uma tarde de música, saúde e informação

A programação do evento está repleta de atividades para todos os gostos. A talentosa cantora Vanessa Souza abrirá o evento com um show musical, seguido por uma aula de defesa pessoal com Núria Conti e uma aula de ritmos com a UENP.

A saúde da mulher também será destaque no evento. Técnicos em enfermagem do CERB oferecerão orientações sobre o autoexame da mama e o preventivo, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde realizará testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e medição de glicemia. Além disso, haverá massagem e relaxamento, e a UENP oferecerá orientações sobre a área pélvica.

Combate à violência doméstica em foco

A Delegacia da Mulher e a Patrulha Maria da Penha estarão presentes para fornecer informações sobre violência doméstica e os serviços de apoio disponíveis para as mulheres.

Um evento gratuito e aberto a todas

O “Elas na Praça” é um evento gratuito e aberto a todas as mulheres de Jacarezinho. A iniciativa é uma realização da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Assessoria Especial de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal de Direitos da Mulher.

Não perca essa oportunidade!

O “Elas na Praça” é uma oportunidade única para as mulheres de Jacarezinho cuidarem de si mesmas, aprenderem coisas novas e se divertirem. Não perca essa chance de participar de um evento feito especialmente para você!