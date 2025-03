Novo boletim médico do Vaticano divulgado neste sábado (15) apontou que o papa Francisco está estável e com ventilação reduzida.

O papa está internado desde o dia 14 de fevereiro em Roma devido a uma pneumonia bilateral.

A ventilação mecânica auxilia Francisco a conseguir respirar, em especial à noite. A redução aponta melhora na capacidade pulmonar do sumo pontífice.

A pneumonia bilateral provoca infecção em ambos os pulmões, além de causar cicatrizes no tecido.

Francisco teve pleurisia, infecção que acomete a membrana que envolve os pulmões, e por isso teve que retirar parte de um desses órgãos.

Assim, o papa é propenso a contaminações respiratórias, em especial, por já ter completado 88 anos.

Papa Francisco é o primeiro sumo pontífice latino-americano

Em 13 de março de 2013, após a renúncia do papa Bento XVI, Jorge Mario Bergoglio foi eleito o 266º papa da Igreja Católica.

A escolha foi histórica por diversos motivos: além de ser o primeiro pontífice latino-americano, ele também foi o primeiro jesuíta a assumir o cargo e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da humildade e do compromisso com os mais necessitados.

Desde o início do pontificado, papa Francisco adotou um estilo simples e acessível. O líder da igreja católica dispensou muitas formalidades do Vaticano, optando por residir na Casa Santa Marta, em vez do tradicional Palácio Apostólico.

A mensagem central sempre esteve focada na misericórdia, na justiça social e na necessidade de uma Igreja mais próxima dos fiéis.