Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Esporte e Lazer de Ribeirão Claro em parceria com o Santos Futebol Clube levou 86 atletas para passarem por uma avaliação técnica nesta semana, em Santo Antônio da Platina.

O Santos é um dos principais reveladores de craques no país. O clube já descobriu craques como Pelé, Robinho e, mais recentemente, Neymar.

O evento foi realizado no período da manhã e tarde, onde os avaliadores puderam falar aos atletas sobre disciplina, bom desempenho escolar e dentre outros temas que são fundamentais para formação.

Conforme o secretário, João Roberto Pacheco, a avaliação técnica buscou dar igualdade para as crianças e adolescentes que puderam também vivenciar as experiências do mundo da bola junto à equipe do Santos.

“Foi um dia atípico, muito produtivo. Queremos estar a cada dia mais incentivando nossas crianças e jovens para o caminho do esporte, revelando talentos e dando mais oportunidades. Agradeço pelo apoio do prefeito João Carlos Bonato incentivando as ações esportivas, e ao Carlos Luiz Pinheiro pela parceria na escolinha de futebol”, disse o secretário.