Nesta noite de 15 para 16 de dezembro de 2022 (quinta e sexta-feira), o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou Exercício Simulado contra Crimes Violentos. A ação simulou ataques a Sede da 2ª Cia/PM, seguido da tomada de uma empresa transportadora de valores. O ato foi realizado por policiais militares do 2º BPM, disfarçados de criminosos, armados com munições de festim (não letal) e explosivos, iniciando por volta das 23hs. Neste momento iniciou o plano de defesa da Unidade, onde foram acionados os policiais militares para comporem tal plano.

Para tanto, foi desencadeado o plano de chamada do Batalhão, e também solicitado apoio de unidades adjacentes e órgãos de segurança pública da região. Participando também do exercício, os pelotões de alunos do CFP – Curso de Formação de Praças 2022/2023.

Após o reestabelecimento territorial da companhia, as equipes especializadas realizaram progressões táticas para conter as ações criminosas na sede da 2ª Cia. PM e da empresa transportadora de valores, onde os bandidos evadiram sentido ao município de São José da Boa Vista, onde após o cerco policial culminou na prisão e neutralização dos autores.

Para o Comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar, Ten-Cel. Jeferson Luís de Souza, presente no local, o exercício simulado contra crimes violentos foi um sucesso, devido ao planejamento estratégico e preparo de todos os policiais envolvidos. Já o comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Emerson Castelo Branco Oliveira destacou a importância de tal treinamento, que busca evidenciar as ações positivas e pontuar as que necessitam melhorias.