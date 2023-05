Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cena de ação verdadeira, entre um homem e um bebê que ia ser atropelado, está correndo o mundo. Ela mostra o momento em que o homem pensa rápido e salva heroicamente a criança, que estava em um carrinho desgovernado, que descia uma ladeira na calçada, rumo a uma via movimentada.

As imagens foram gravadas pela câmera de segurança de um estabelecimento. Dá para ver que a cuidadora do pequeno bota as compras no carro e quando percebe o carrinho em movimento, ela corre para alcançá-lo, mas leva uma queda. Ela tenta de novo e cai outra vez. Um sufoco!

Foi aí que apareceu herói chamado Ron Nessman. Ele estava voltando de uma entrevista de emprego em um restaurante próximo, viu o perido e agiu na hora exata para salvar o dia da criança e de todos nós! (assista abaixo)

Ato heróico

O bebê e sua tia-avó estavam voltando das compras no estacionamento de um mercado. Foi aí que a mulher decidiu deixar o carrinho onde estava o pequeno de lado para descarregar as compras no veículo.

Sem perceber que fazia uma ventania na região, a idosa não ouviu quando o carrinho começou a se locomover em direção à pista de carros.

A tia-avó, que inicialmente tentou correr para salvar o carrinho de bebê, tropeçou e caiu no chão, parecendo desesperada e impotente.

Ao ver a cena, Ron correu e pegou o carrinho de bebê a apenas alguns metros antes que ele chegasse à rodovia, evitando o pior.

Assista ao vídeo e diga se esse homem não foi um verdadeiro anjo da guarda: