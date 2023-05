Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Todo mundo gosta de viajar, não é mesmo? E todos querem conhecer os países mais bonitos do mundo. Pensando nisso, a agência de viagens Traveller fez uma lista com as mais belas paisagens! São 14 locais deslumbrantes e nós separamos o Top 7 para você!

Nos primeiros lugares do ranking aparecem lugares que muita gente não teria pensado em ir como Nepal e Quênia. Na sequência aparecem Japão e a Suíça. O Brasil está sim na lista e é citado duas vezes!

Em sétimo lugar na lista está a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. E mais: a foto de capa da matéria da Traveller também é brasileira: é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, uma área protegida na costa atlântica norte do Brasil conhecida pela vasta paisagem desértica de grandes dunas de areia branca e pelas lagoas sazonais de água da chuva.

Veja o Top7 a seguir (e as fotos dos locais mais abaixo).

1- Nepal

O Nepal é um país de tirar o fôlego e considerado por muitos como um dos mais belos do mundo. Com o Monte Everest e outros sete picos das maiores montanhas do mundo, suas paisagens são simplesmente espetaculares.

Além disso, a região de Mustang, com suas paisagens desérticas, seus antigos mosteiros budistas tibetanos e suas cavernas misteriosas no céu, adicionam ainda mais à beleza do país. É fácil entender por que o Nepal é tão amado pelos viajantes de todo o mundo.

2- Quênia

No árido norte do Quênia, um tesouro de fósseis de nossos primeiros ancestrais está escondido sob a crosta de terra, onde o Lago Turkana flui em um tom verde-mar em direção ao Grande Vale do Rift.

Essa conexão com a história da humanidade torna o Quênia um lugar especial que toca nossas almas e comunica-se em uma linguagem universal, sendo um dos países mais bonitos do mundo!

A paisagem é espetacular, com escarpas marcando o horizonte e picos de montanhas se erguendo como arranha-céus antigos. Na parte ocidental do país, a terra se estende até as margens do Lago Vitória, o maior lago tropical do mundo, adicionando ainda mais beleza a esse lugar encantador.

3- Japão

A presença e beleza do Japão são inspiradoras. O país valoriza a natureza, coisas genuínas e reais, como os pisos de tatame em que você está sentado e a cerâmica feita de barro, da qual você come e bebe.

Os japoneses apreciam os pequenos detalhes e valorizam a beleza, que está presente em todos os lugares do país.

A paisagem é impressionante, com montanhas cobertas de cedro e pinheiros e paisagens alpinas infinitas, capturadas em obras de arte por artistas japoneses ao longo dos milênios.

4- Suíça

A Suíça é um lugar que parece ter saído de um sonho. Suas montanhas majestosas poderiam facilmente ser o lar dos deuses, e você pode sentir como se estivesse em outro mundo enquanto desfruta da vista deslumbrante do Monte Rigi.

Viajar de trem pela Suíça pode ser uma experiência mágica, onde você emerge de túneis escuros para ser recebido por vistas deslumbrantes de lagos cristalinos com cisnes nadando e prados cheios de flores selvagens.

Às vezes, a beleza da Suíça é tão incrível que parece irreal, como se fosse um cenário criado por artistas para calendários ou quebra-cabeças. Por isso, é considerada um dos países mais bonitos do globo!

5 – México

O México é a personificação de tudo que é maravilhoso neste mundo – sua energia vibrante, paixão ardente, fé inabalável e aceitação orgulhosa do que é considerado “cafona”.

Este país frequentemente subestimado, localizado ao sul de um vizinho um tanto dominante, é sedutor em muitos aspectos, desde suas paisagens geográficas extremas até sua culinária saborosa e sua música alegre e dissonante.

Sua cultura – incansável em sua atitude desafiadora – é uma celebração barulhenta da vida e além, onde o imaterial é tão importante quanto o material, dando desculpas para a queima de fogos de artifício.

6- Itália

Sentado em um café da Praça de São Marcos em Veneza, o turista vê ao redor “a praça mais deslumbrante do mundo”, o padrão de grandeza urbana, cercada por longas colunatas de arcos em calcário pálido da Ístria, uma ópera elaborada para os milhares que afluem.

No outro extremo, a fachada da Basílica de São Marcos é uma fusão vertiginosa e ornamentada de arte bizantina e ocidental, testemunhando o gosto veneziano por esplendor, poder, guerra e pilhagem.

A praça quase não mudou desde que Canaletto a pintou – repetidas vezes – quase 400 anos atrás e inalterada porque você não pode melhorar tamanha perfeição.

7 – Brasil

Veja como o reporter da Traveller se referiu às belezas do Brasil: “Se você procura beleza, vá direto para a Praia de Ipanema. Fique naquela larga faixa de areia branca olhando o sol brilhando no mar enquanto os acordes de samba passam e brasileiros de todas as idades se jogam no estilo de vida praiano como só os brasileiros podem, e o efeito geral é deslumbrante.

Não é só Ipanema, claro. O Brasil tem muitos outros pontos de beleza, desde o natural – as trovejantes quedas do Iguaçu, os nenúfares gigantes que flutuam no rio Amazonas – até o manufaturado.

(Pegue as curvas futuristas de Brasília, a capital projetada por Oscar Niemeyer, onde a catedral tem a forma de um lótus de cabeça para baixo e você pode observar as nuvens passarem pelos enormes painéis de vidro.)

Para mim, no entanto, a beleza de um destino é mais do que apenas estética. Os momentos mais bonitos costumam estar ligados a uma sensação de inesperado e, em um país tão grande como o Brasil, sempre há algo inesperado esperando na esquina”.