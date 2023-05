Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As buscas pelas quatro crianças desaparecidas na Amazônia colombiana chegam no 18º dia nesta sexta-feira (19). Na noite desta quinta-feira (18) mais de cem militares ajudaram nas buscas na região e usaram uma gravação feita pela avó das crianças, reproduzida por um helicóptero do Exército.

A mensagem, gravada na língua nativa das crianças, que são indígenas, pede aos quatro para que não avancem pela selva e parem onde estiverem.

O avião que transportava sete pessoas de Araracuara a San José del Guaviare sofreu um acidente na madrugada no dia 1 de maio. Todos os adultos que estavam a bordo morreram.

As crianças foram achadas na quarta-feira (17) quando os soldados encontraram sinais de sobreviventes como tesouras, sapatos, roupas e um abrigo feito com galhos, além de restos de alimentos.