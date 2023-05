Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Patrulha Rural Comunitária da Polícia Militar do Paraná apreendeu 100 armas de fogo com algum tipo de irregularidade em todo o território paranaense nos 10 meses de Operação Segurança Rural. Além disso, 410 pessoas foram presas e 159 mandados de prisão foram cumpridos neste período.Os militares estaduais apreenderam ainda aproximadamente 4,5 toneladas de maconha e recuperaram 53 veículos. Também foram apreendidos 203 litros de bebidas alcoólicas sem notas fiscais, 25 sacos de veneno agrícola e 27,7 mil pacotes de cigarros apreendidos.

A operação tem como missão intensificar o policiamento prioritariamente no ambiente rural de todo o Estado do Paraná, realizando ações preventivas e repressivas em pontos e localidades diversas, através de ações específicas e visitas às propriedades rurais.

A atuação da Patrulha Rural Comunitária visa ainda a mobilização dos proprietários rurais para atuação em coparticipação e coprodução com a Polícia Militar.As equipes da operação estão presentes em todos os batalhões e companhias independentes operacionais (exceto os da Capital) e desenvolvem ações em todo o Paraná.

O chefe da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária, subordinada à seção de Operações do Subcomando-Geral da PMPR, capitão Íncare Correa de Jesus, ressalta a importância da operação para promover mais segurança aos proprietários e moradores das regiões rurais do Paraná. “Ela demonstra a presença da Polícia Militar em todo o Estado levando mais segurança para a população rural, inclusive em parceria com outras forças de segurança. A operação continua e com a certeza de que os resultados serão cada vez mais positivos”, destaca.

No âmbito das ações preventivas previstas no Programa Patrulha Rural Comunitária 4.0, foram cadastradas 8.125 propriedades rurais, 7.718 pessoas foram orientadas e 3.980 placas de identificação foram instaladas. No contato com os produtores, os policiais distribuem a Cartilha Rural , desenvolvida com o apoio da Federação da Indústria do Paraná