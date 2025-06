Um cachorro operou um verdadeiro milagre ao sobreviver a um ataque de jacaré em Wesley Chapel, na Flórida, nos Estados Unidos. O animal, cujo nome é Zeus, conseguiu se livrar do temido “giro da morte”, quando crocodilos fazem movimentos circulares para afogar e quebrar os ossos de suas presas.

Os tutores do pastor alemão postaram o relato na página aberta do GoFundMe, site de financiamento coletivo para auxiliar no pagamento dos custos do tratamento e de uma nova cirurgia.

“O veterinário nos disse que o jacaré quase atingiu a jugular. Parecia que a cabeça inteira de Zeus estava na boca do animal. O fato de ele ter sobrevivido é um verdadeiro milagre”, disse a família. Em seguida, o veterinário completou: “Não sei como ele sobreviveu”.

Zeus ouviu um barulho na noite do dia 2 de junho e saiu pela sua portinha na entrada de casa para investigar. Em seguida, um jacaré passou pela cerca do quintal, segurou o cachorro e o arrastou para um lago, segundo a reportagem da emissora WFLA.

Assustada, a família via o réptil se debater com a cabeça do pastor alemão na boca. Valente, Zeus conseguiu escapar e o jacaré nadou para longe.

Por sorte, o cão está se recuperando bem. Ele sofreu ferimentos perfurantes e fratura na mandíbula.

Por conta disso, o veterinário precisou realinhar a mandíbula do animal e a fixar com fios. Dessa maneira, Zeus segue em dieta líquida, sendo alimentado por meio de uma seringa. Ele passará por uma nova cirurgia em aproximadamente dois meses. Além disso, usará focinheira por pelo menos mais 30 dias.