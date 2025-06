Com o objetivo de atingir a marca recorde de 40 mil contratos de estágio, o Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (9), a edição de 2025 do programa Conexão Empregabilidade. A medida promove a inserção de estudantes da rede estadual no mercado de trabalho. O evento contou com a presença do vice-governador Darci Piana e do secretário da Educação, Roni Miranda.

A iniciativa opera em parceria com empresas e instituições de interesse público, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Paraná) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na capacitação dos estudantes, na abertura de oportunidades de trabalho e na divulgação das vagas.

“Nós temos a melhor educação do Brasil justamente por causa de iniciativas como esta, que pensam em uma formação completa dos nossos alunos. Além de preparar para o mercado de trabalho, o Conexão Empregabilidade ajuda a evitar a evasão escolar, garantindo que o estudante tenha uma renda e consiga completar seus estudos”, afirmou Darci Piana.

O programa atua tanto no engajamento dos empresários, mostrando como os alunos da rede estadual podem qualificar seus quadros de funcionários, quanto dentro das escolas, orientando e encaminhando os alunos para as oportunidades de estágio e programas de aprendizagem.

O público-alvo inclui estudantes a partir de 16 anos, que podem se candidatar a vagas de estágio, e alunos a partir de 14 anos, elegíveis para os programas de aprendizagem.

A medida funciona como um projeto-piloto desde 2023. No primeiro ano, foram cerca de 20 mil contratos de estágio. Em 2024, o programa chegou a 30 mil vínculos. Em 2025, com uma interlocução ainda mais próxima entre Estado e empresas, 23,5 mil estudantes já conseguiram estágio, com uma meta de 40 mil contratos até o final do ano.

“Uma das metas do Governo do Estado é deixar os nossos jovens mais preparados para o mundo do trabalho. Este programa conecta diretamente os estudantes com as empresas, seja para exercer a função de menor aprendiz ou de estagiário, dando significado a tudo que é aprendido em sala de aula”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

CONEXÃO– As parcerias entre a escola e as empresas são construídas de diversas formas. Em alguns casos, os coordenadores de cursos profissionalizantes fazem contato com companhias da iniciativa privada que atuam na área de estudo dos alunos para apresentar os cursos e, posteriormente, divulgar o painel de vagas dentro da escola. Em paralelo, instituições como o Senai e Senac também ajudam na interlocução entre escolas e empresas, sinalizando as oportunidades disponíveis e o perfil de estagiário que a empresa procura.

Dentro das escolas, os alunos também recebem orientações sobre a importância das experiências de estágio, comportamento ético e postura no mundo profissional. Os professores também ajudam os estudantes a traçarem uma trilha profissional, com passos importantes que devem ser cumpridos para que os objetivos sejam alcançados.

“Isso representa uma grande contribuição social, que valoriza a escola pública. É extremamente gratificante ver que o empresariado está vindo buscar os nossos estudantes, porque nós estamos ofertando uma educação de qualidade”, afirmou a técnica pedagógica do Conexão Empregabilidade, Sandra Marim.

Para a preparação dos alunos, a Secretaria de Educação faz rodadas de palestras de estudantes que já estão inseridos no mercado de trabalho com os alunos que estão interessados em uma primeira oportunidade de estágio, com compartilhamento de experiências.

Além disso, os estudantes têm acesso a plataformas de preparação de instituições parceiras. “Oferecemos uma trilha de capacitação e desenvolvimento de habilidades que são importantes para o mercado, como oratória, trabalho em equipe e gestão de tempo”, disse Rafael Delgado, gerente de Negócios e Relacionamento do IEL, que atua em parceria com o Estado no programa.

Durante a solenidade, também foi firmada uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, para que as empresas da cidade abram vagas para as escolas da região. O objetivo da SEED é que, ao longo do ano, novas parcerias com prefeituras sejam firmadas.

OPORTUNIDADE– As experiências de estágio e em programas de aprendizagem são importantes para reduzir a evasão escolar, aumentar a qualificação profissional dos estudantes, fomentar a empregabilidade, reduzir o subemprego e melhorar a renda familiar.

Para as empresas, a oferta de oportunidades de estágio ajuda na descoberta de jovens talentos, na formação da cultura corporativa e na criação de ambientes inovadores e criativos.

“O estágio é importante para concretizar a formação do estudante. Isso é muito importante para o aluno. Por outro lado, as empresas podem achar, naquele jovem de 16 ou 17 anos, um profissional que será uma liderança futura da companhia”, disse a supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Ilsis Cristine da Silva.

ENSINO PROFISSIONALIZANTE– O programa se soma a uma série de iniciativas que a Secretaria de Educação tem desenvolvido visando a preparação de jovens para o mundo do trabalho. Exemplo disso, é o crescimento da Educação Profissional e Técnica (EPT) da rede de ensino paranaense. Ao longo dos últimos anos, o Estado saiu de 10,4 mil alunos para mais de 120 mil estudantes matriculados em cursos técnicos.

Também houve uma atualização das matrizes e planos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. A revisão envolveu a participação do setor produtivo, especialistas e coordenadores, com foco em adaptar os cursos às demandas do mercado de trabalho, elevando as chances de empregabilidade dos estudantes. Na ocasião, 20 cursos técnicos foram atualizados.

Com o objetivo de fortalecer a qualidade do ensino em todas as regiões do Estado, a Secretaria da Educação investiu no desenvolvimento e na implementação de materiais didáticos digitais. A estratégia envolveu a criação de conteúdos digitais adaptáveis, alinhados aos novos planos de curso, que garantem a uniformidade no ensino, independentemente da localidade da escola, desde a Capital até municípios menores.

PRESENÇAS– Estiveram presentes na solenidade o secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani; diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado; os deputados estaduais Anibelli Neto, Cloara Pinheiro, Gilberto Ribeiro e Marcelo Rangel.