Parte do Paraná está em alerta para geadas nesta quarta-feira (11), devido às baixas temperaturas e a umidade elevada. Do mesmo modo, o tempo deve ficar firme em boa parte do estado. Veja na previsão do tempo.

De acordo com o ClimaTempo, o sol predomina em boa parte do território paranaense, especialmente para a região central e no oeste. Contudo, a circulação do mar para o continente estimula a ocorrência de pancadas de chuva para o litoral, mas devem ser apenas pancadas isoladas.

Previsão de geadas no Paraná

Conforme o instituto, o risco de geadas vale para o extremo-sul, especialmente para os municípios do Paraná que fazem divisa com Santa Catarina devido às baixas temperaturas.

Na quinta-feira (12), o sol segue predominando em boa parte da região centro-oeste e na faixa leste. O litoral paranaense continua sob pancadas de chuva. Além disso, as temperaturas seguem baixas por causa da presença de uma massa de ar polar.

Segundo o ClimaTempo, as máximas devem subir mas não de forma considerável durante a tarde. Já na sexta-feira (13), o tempo fica firme no centro, oeste e leste do Paraná.

“Uma frente fria favorece a nebulosidade e a chuva no sábado (14). A previsão é que as pancadas sejam de moderada a forte e as temperaturas sobem um pouco. No domingo, a gente vai ter ainda condição de tempo bastante instável por todo o Paraná, a previsão de pancadas de chuva em todas as áreas do estado e o destaque principalmente para a região norte e leste do estado, onde a chuva ganha um pouco mais de força e a alerta para temporais”, explicou o meteorologista Guilherme Borges.