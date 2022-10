O companheiro de estrada do eterno Freddie Mercury, um Rolls-Royce prateado, está em leilão para ajudar vítimas da guerra na Ucrânia. O carro, que já tinha sido leiloado em 2013 por US $105.000 (equivalente a mais de R$ 500 mil), foi de Mercury até sua morte em 1991.

Essa relíquia será oferecida em novembro no leilão da RM Sotheby’s em Londres, na Inglaterra. E quem arrematar vai levar junto alguns documentos que foram do Freddie.

O valor arrecadado será doado para o Superhuman Center, programa médico especializado em tratamento protético para vítimas da guerra na Ucrânia.

A história do carro

O Rolls-Royce Silver Shadow cinza de 1974 foi comprado em 1979 pela empresa do cantor, Goose Productions. Ele foi conduzido pelos motoristas de Freddie Mercury desde os tempos áureos do Queen até a morte da estrela, em novembro de 1991.

O carro também ganhou uma declaração de amor da banda com a música “I’m In Love With My Car”, que apareceu no álbum de 1975, A Night at the Opera.

Inclusive, há uma carta do ex-empresário do Queen, Jim Beach, que confirma a autenticidade do carro, que foi recuperado pela irmã do cantor e guardado até 2013.

No mesmo ano, ele foi leiloado pela primeira vez e comprado pela celebridade ucraniana Andriy Danylko.

Relíquias no carro

O carro é pintado de uma cor chamada Silver Chalice e tem um interior azul. O hodômetro do sedã com motor V8 mostra 62.373 milhas, mas está armazenado por um longo período e provavelmente precisa de manutenção antes que possa ser usado com segurança na estrada novamente.

Ele é equipado com um telefone de carro da época e um despretensioso toca-fitas Sharp, que está muito longe dos tipos de aparelhos de som vistos nos carros de luxo dos músicos de hoje.

Acompanhando o carro está também um arquivo de histórico que apresenta o nome de Mercury em diversas faturas de oficina. Curiosamente, grande parte da papelada arquivada está registrada em nome de Mary Austin, ex-parceira de Mercury, que auxiliou o cantor na manutenção do Rolls-Royce.

Dentro da cabine ainda está um pacote de lenços “que a família decidiu não retirar, após a morte do cantor”, também indica a ficha do veículo.

