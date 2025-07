Um gato birmanês, de apenas nove meses, passou 55 minutos em um ciclo completo dentro de uma máquina de lavar roupas. É estimado que o felino tenha passado por 3 mil giros no momento de centrifugação. O caso aconteceu em Gold Coast, na Austrália.

De acordo com os tutores, o felino, com nome de ‘Pablo’, entrou na máquina de lavar roupa com abertura frontal para tirar um cochilo. Depois, a máquina foi ligada para fazer o ciclo rápido de limpeza, sem roupa, apenas com água e sabão.

Após a limpeza de 55 minutos, o tutor se deparou com o animal debilitado e levou para o Hospital Especializado em Pequenos Animais (SASH) para atendimento de emergência.

De acordo com a médica veterinária Ella Yarsley, ao jornal 7news, o animal sofreu lesão na pata traseira, e teve danos leves no cerébro e pulmão. “(Ele) provavelmente estava na pior condição que já vi em um caso em muito tempo”, afirmou.

Apesar do susto, o animal se recupera bem e já ganhou alta. O caso ocorreu no começo de junho.