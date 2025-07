O sorteio do mês de julho do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria e Estado da Fazenda (Sefa), acontece nesta segunda-feira (7) e vai entregar mais de 43 mil prêmios para cerca de 3,25 milhões de consumidores que colocaram o CPF em suas notas fiscais. Ao todo, serão entregues prêmios com valores que variam entre R$ 50 e R$ 100 mil.

Neste mês, mais de 31,7 milhões de bilhetes vão concorrer aos sorteios. Eles foram gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas no último mês de março.

Desde o último mês de maio, o Nota Paraná passou a integrar os 8 mil prêmios de R$ 100 que antes eram entregues via Paraná Pay ao sorteio regular. Com isso, o programa passa a entregar R$ 2,8 milhões todos os meses.

Sorteio do Nota Paraná: aumento nas chances de ganhar

O número de premiações salta dos anteriores 35.102 para 43.102, o que, na prática, significa que os consumidores têm muito mais chances de ganhar. Em junho, moradores de todas as 399 cidades paranaenses foram contemplados com algum valor.

Além dos consumidores, 1.524 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, além de outros 20 mil de R$ 100, totalizando R$ 2,2 milhões às instituições do terceiro setor. Para o sorteio de julho, foram emitidos mais de 4 milhões de bilhetes para essas organizações a partir de notas fiscais doadas por consumidores.