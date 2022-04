Um homem de 35 anos é acusado de matar Janice David, de 34 anos dentro de um carro na última segunda-feira (18), em Louisiana, Estados Unidos. O crime foi registrado pelo próprio autor em uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Segundo as autoridades locais, o corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas e com marcas de facadas.

O ataque ocorreu nos bancos da frente de um veículo que estava estacionado. O acusado do crime foi identificado como Earl Lee Johnson Jr. Johnson colocou o telefone no painel e gravou a agressão, enquanto conversava com as pessoas que o assistiam.

De acordo com o sargento McKneely, após o crime, Johnson tentou incendiar o carro com o corpo da vítima dentro do veículo. As autoridades acreditam que os dois estavam há três dias juntos usando drogas.

“Ele parecia estar sob a influência de alguma coisa”, disse o sargento McKneely.

Johnson foi preso e confessou o crime, agora ele é ​​acusado por assassinato em primeiro grau.

*Com informações do The New York Times