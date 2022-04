Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois irmãos morreram nesta quinta-feira (21) após uma confusão por causa de uma cerca e do transporte de uma colheitadeira, em Laranjal, na região Centro-Sul do Paraná. Um dos irmãos, de 46 anos, contratou uma terceira pessoa para fazer o transporte de um maquinário. Entretanto, o trajeto passaria por dentro do terreno do irmão do dono da colheitadeira.

Segundo a Polícia Militar (PM), no momento em que o contratado cortou a cerca para atravessar o terreno, o proprietário do local reagiu com violência. Com uma foice nas mãos, o homem de 52 anos partiu para cima do funcionário do irmão. Sem ferimentos, o rapaz conseguiu escapar e informou o contratante sobre a ocorrência.

Diante das ameaças, o rapaz acionou a PM, que compareceu até o imóvel, localizado em uma estrada rural, no Rio da Gralha. Para os policiais, o dono do terreno revelou que tentou acertar o invasor com uma foice, pois não tinha autorizado a passagem. Por outro lado, o irmão dono da colheitadeira confirmou que eles tinham entrado em um acordo.

Apesar das informações contrárias, os ânimos dos irmãos foram acalmados e a equipe policial deixou o local. Pouco depois, os parentes voltaram a discutir e desta vez foi o dono da colheitadeira que agiu com violência. O homem de 46 anos, identificado como Osvaldo Galvão de Souza, sacou uma arma e disparou seis vezes contra o próprio irmão, Lauro Galvão de Souza.

A vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local. A equipe policial retornou ao imóvel, mas desta vez foi recebida com tiros. Diante da reação do suspeito, os policiais revidaram e Osvaldo não resistiu.