O influencer brasileiro Jesse Koz, de 29 anos, morreu nesta terça-feira (24), em um acidente nos Estados Unidos. De acordo com as investigações, Koz se perdeu em uma curva e acabou perdendo o controle do veículo, deslizando na pista e colidindo com outro automóvel.

Segundo a polícia local, Jesse Koz teve ferimentos graves e morreu no local. O motorista do outro veículo ficou ferido e foi levado ao hospital. O cachorro, conhecido pelo nome de Shurastey, da raça Golden Retriever, que acompanhava Jesse, também morreu no acidente.

O influencer era conhecido por viajar pelo mundo de Fusca. O projeto era chamado “Shurastey ou Shuraigow?”, e Jesse viajava acompanhado de seu leal amigo Shurastey. Os dois passsavam pelas ruas de New York em um Fusca branco.

Jesse e o cão Shurastey chegaram a Nova York no mês passado e pretendiam seguir para o Alasca. Os dois saíram de Balneário Camboriú (SC) em 2017 para começar o projeto de viagem.