Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 48 anos, espancou a filha de 9 anos até a morte. O crime ocorreu no último domingo (22), nos Estados Unidos. De acordo com as investigações, Shemene Cato, atacou as duas filhas durante duas horas por causa de um tablet que elas haviam perdido.

As autoridades afirmam que a filha mais velha de 13 anos conseguiu escapar e ligar para a polícia pedindo ajuda. Quando os policiais chegaram já encontraram Shalom Guifarro morta.

“Conforme detalhado na queixa, um médico do escritório do legista determinou que Shalom sofreu vários ferimentos de impacto de força contundente na cabeça e no corpo, resultando em hemorragia interna que acabou causando a morte de Shalom”, disse David Ingle, promotor de justiça responsável pelo caso.

De acordo com a irmã da vítima, Shalom foi espancada por sua mãe e colocada de castigo depois de um acesso de raiva.

Os promotores afirmam que Shemene espancou as filhas por causa de um tablet que havia sumido. Para tentar fugir da agressão, Shalom se escondeu embaixo da cama, mas a mãe levantou o móvel e o jogou na cabeça da menina, que morreu ao sofrer hemorragia interna.

Segundo o New York Post, a progenitora é acusada de assassinato em segundo grau sem possibilidade de fiança. A menina mais velha está sob proteção.