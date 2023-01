Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O jogador iraniano Amir Nasr-Azadani, de 26 anos, corria o risco de ser sentenciado à morte por enforcamento depois de participar de protestos em defesa dos direitos das mulheres no Irã. Com o apelo de pessoas e instituições por todo o mundo, a sentença foi definida em 26 anos de prisão.

O período foi marcado por diversos protestos no Irã, reivindicando direitos às mulheres. Artistas e atletas do país passaram a integrar o movimento, inclusive jogadores da seleção de futebol, que, durante a Copa do Mundo na Catar, se recusaram a cantar o hino do país em algumas partidas.

Jogador profissional desde 2015, Azadani jogou por cinco clubes, todos iranianos. Atualmente, o atleta tem contrato com o Iranjavan FC.