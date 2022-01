Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A médica Ana Carolina Borges Gorga, de 30 anos, foi encontrada morta dentro de um banheiro do Pronto Socorro de Cubatão (SP), na segunda-feira (24). De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como morte suspeita, por conta da falta de informação sobre o que pode ter levado a profissional a perder a vida. As informações são do G1.

Conforme testemunhas, Ana Carolina estava de plantão no hospital. O local onde o corpo foi encontrado passou por perícia. O corpo da vítima também deve passar por exames para determinar a causa da morte. A 3º DP da cidade ficará responsável pela investigação.

Em nota ao G1, a Secretaria de Saúde de Cubatão lamentou a morte da médica, e informou que, em respeito à família, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso. A Secretaria de Saúde e a administração do PSC colaboram com a Polícia Civil para a investigação.