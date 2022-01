Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O forte calor dos últimos dias em todo o Paraná e a falta de chuvas regulares tem provocado o aumento no consumo de água e, ao mesmo tempo, a queda nas vazões de rios e poços. Essa situação levou a Sanepar a adotar o rodízio no fornecimento de água em algumas cidades e a colocar em alerta vários sistemas, que estão com seus mananciais em níveis críticos.

Laranjeiras do Sul, Dois Vizinhos e parte de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, estão com o rodízio implantado. A partir de quarta-feira (26), Clevelândia, no Sudoeste do Estado, também entrará em rodízio. Já as cidades de Nova Prata do Iguaçu, Nova Esperança do Sudoeste, Capanema, Planalto, Salto do Lontra, Matelândia, Nova Laranjeiras e Palmital estão em alerta, com mananciais a níveis mínimos e consumo bastante elevado devido à onda de calor, provocando um déficit de produção em relação à demanda da população.

De acordo com o Simepar, o último domingo (23) registrou as mais altas temperaturas do ano em vários municípios do Paraná, com recordes históricos de calor, e seguem bastante elevadas em todas as regiões do Estado. Com isso, a Sanepar reforça que, mesmo nos dias de calor intenso e período de férias, é essencial que a população colabore, fazendo o uso racional da água tratada, que deve ser priorizada para higiene e alimentação.

O decreto de emergência hídrica do Paraná, publicado pelo Governo do Estado, determina que, “em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais”.

Confira algumas orientações para o uso econômico da água:

DIMINUIR O TEMPO DE BANHO– Para um chuveiro, de vazão média de 6 litros de água por minuto, um banho de 10 minutos consome 60 litros de água. Diminua esse tempo para cinco minutos e economize 30 litros. Em uma casa com quatro pessoas, serão economizados 120 litros por dia. No final do mês, a economia será de 3.600 litros de água somente reduzindo pela metade o tempo do banho.

ESCOVAR OS DENTES E FAZER A BARBA– Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes e fazer a barba. Em apenas dois minutos de torneira aberta, você gasta em torno de13 litros de água. Se abrir o mínimo a torneira, podem ser economizados cerca de 10 litros de água. Ao escovar os dentes três vezes ao dia, serão 30 litros economizados. Em um mês, uma única pessoa terá economizado 900 litros de água somente controlando a torneira na escovação. Não faça a barba durante o banho. Lembre-se de que 10 minutos de chuveiro ligado consomem no mínimo 60 litros de água.

VASO SANITÁRIO– As caixas de descarga acopladas ao vaso sanitário têm vazão de 6 litros por vez. Coloque dentro das caixas uma garrafa de refrigerante embalagem PET de 1 litro com terra ou pedra ou água da máquina de lavar. Isso economizará um litro por descarga sem comprometer a eficiência. Considerando que uma pessoa utiliza o vaso sanitário em média quatro vezes ao dia, em uma casa com quatro pessoas serão economizados 16 litros de água. Em um mês são 480 litros de economia.