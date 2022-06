Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher percebeu um caroço estranho no assento de uma poltrona usada que recebeu de graça pelo Craigslist – uma rede online de comunidades centralizadas que disponibiliza anúncios gratuitos aos usuários, nos Estados Unidos.

No início ela pensou que aquele volume era de um assento com aquecimento, que alguém com problemas nas costas havia colocado nela. Mas quando abriu o zíper da capa, ela viu uma dúzia de envelopes. Dentro deles, dinheiro vivo: US$ 36 mil – mais de R$ 170 mil.

Vicky Umodu, de Colton, na Califórnia, EUA, gritou para o filho dela: “temos que ligar para o cara”. E sabe o que ela fez? Rapidamente devolveu cada centavo e acabou ganhando uma boa recompensa pela boa ação e honestidade.