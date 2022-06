Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Eliminada do The Voice Kids na tarde deste domingo (5), a curitibana Giulia Foganholli, de 10 anos, fez uma homenagem a Marília Mendonça ao se despedir. Ao lado de Esther Jullya Carvalho e Miguel Ruas, ela cantou a música ‘Sem Sal’, que ficou famosa na voz da Rainha da Sofrência.

Após a canção, Giulia agradeceu e citou Marília: “Eu queria agradecer a Deus, que me ajudou muito a chegar até aqui, meus professores, meus pais, todo mundo que me ajudou. Marília, fica bem aí com o papai do céu, que aqui o sonho continua”, disse.

O técnico Michel Teló escolheu Esther, mas citou a dificuldade de escolha. Amiga de Marília, a dupla Maiara e Maraisa disse que a cantora que morreu durante trágico acidente aéreo ficaria “muito feliz” com a apresentação.