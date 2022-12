Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma discussão sobre a limpeza de uma casa terminou na morte de uma mulher na Argentina, o caso ocorreu na última terça-feira (6). A briga aconteceu entre uma adolescente e sua cunhada, a sogra da menor tentou separar a briga e acabou sendo empurrada e sofreu uma queda fatal.

A situação estava ficando fora de controle, então Laura Giordano, de 41 anos, sogra da adolescente, separou a briga. Porém, durante a confusão, a nora a empurrou contra a parede. A mulher caiu e bateu em uma bicicleta, com a queda ela quebrou o pescoço e morreu.

Os familiares da vítima tentaram reanimá-la e ao perceber que ela não reagia, a levaram ao hospital, mas ao chegar no local para atendimento ela já estava morta.

A jovem, de 18 anos, explicou à polícia como tudo aconteceu. Ela foi autuada pelo crime de homicídio doloso. A justiça argentina pode puni-la com pena máxima de 6 anos de prisão. As informações são do Portal Mega Notícias.