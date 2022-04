Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher grávida em situação de rua foi assassinada brutalmente, além disso os autores do crime roubaram o bebê. Os familiares da vítima haviam comunicado o desaparecimento de Sandra Johanna Alvares Solano uma semana antes do assassinato. O crime foi registrado no início de abril em Cundinamarca, na Colômbia.

Segundo informações do jornal El Colombiano, o crime foi encomendado por uma outra mulher, que pagou 15 milhões de pesos (aproximadamente R$ 18 mil) para que a vítima fosse morta e o bebê fosse roubado.

O corpo da vítima foi encontrado por moradores da região no dia 9 de abril. De acordo com as autoridades locais, a mulher teve a garganta cortada e os intestinos retirados. O bebê foi roubado conforme a mandante do crime solicitou.