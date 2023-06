Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O oxigênio do submarino desaparecido em uma expedição turística aos destroços do Titanic, acabou nesta quinta-feira (22), por volta das 6h, de acordo com estimativa da Guarda-Costeira dos Estados Unidos.

O equipamento usado pela OceanGate para a expedição estava abastecido com oxigênio suficiente para 96 horas, um total de quatro dias.

No entanto as buscas continuam para as cinco pessoas da embarcação: o empresário Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, empresa proprietária do submersível, Stockton Rush.