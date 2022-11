Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma paramédica prestou os primeiros socorros para uma vítima em estado grave, sem saber que era a sua própria filha. Jayme Erickson descobriu a triste coincidência apenas horas mais tarde, quando recebeu a notícia da morte dela.

O fato ocorreu no dia 15 de novembro, ao norte de Calgary, no Canadá, segundo o site People. Ela estava transitando pela via quando viu o acidente e percebeu que uma passageira ficou presa, com ferimentos graves.

Ela ficou próxima ao carro e cuidou da vítima, até que as equipes médicas acionadas chegassem ao local. A paramédica não sabia que a passageira envolvida era sua filha de 17 anos, Montan.