Um jovem de 26 anos caiu sofreu uma queda na cachoeira no Rio São Francisco, em Toledo, no Oeste do Paraná, no domingo (27). Ele está internado em estado grave.

Mateus Santos de Jesus sofreu traumatismo crânio encefálico com rebaixamento do nível de consciência. Ele foi intubado em coma induzido e segue internado em estado grave no Hospital Bom Jesus.