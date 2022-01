Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pastor e a esposa foram presos acusados de cárcere privado depois que a polícia encontrou oito pessoas trancadas no porão da residência do casal, que fica localizada na Geórgia, Estados Unidos.

De acordo com a NBC News, Keith Bankston e Sophia Simm-Bankston estavam administrando um “centro de cuidados” mesmo sem ter licença para operar. O disfarce para prosseguir com a operação ilegal era uma igreja, conhecida como One Step of Faith 2nd Chance Ministries.

O esquema foi descoberto após o corpo de bombeiros ser acionado para atender uma pessoa que estava convulsionando no local. Os bombeiros perceberam que o porão estava com cadeados e decidiu acionar a polícia para investigar a situação.

Os investigadores determinaram que as pessoas no porão, tinham deficiência mental ou física, ou ambas, e que foram “presas contra sua vontade, o que criou um risco extremo, pois os indivíduos não poderiam sair da residência em caso de emergência”, disse a polícia.