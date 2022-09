Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelas redes sociais da família real britânica.

“A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, informou a Casa Real britânica.

Os quatro filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha Elizabeth estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o castelo de Balmoral.

Foto: Getty Images

Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles deve assumir o trono. Ele se tornará rei do Reino Unido de outros 14 países sob chefia do monarca britânico, como Austrália e Canadá.