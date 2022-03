Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rio de Janeiro – O ator Sidney Sampaio, revelou ter sido vítima do golpe “boa noite, Cinderela”. Em entrevista ao programa Os Insuportáveis, no Instagram, Sampaio relatou que o caso aconteceu em um quiosque na praia do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O ator explicou que chegou pela manhã no local e pediu uma cerveja. Depois de tomar a bebida, ele não se lembra de mais nada e que só “foi voltar a raciocinar às 23h”.

Segundo o ator, ele não percebeu quando a substância foi colocada em sua bebida para ser dopado e cair no golpe do “boa noite, Cinderela”. Sidney Sampaio contou que foi levado para o seu próprio carro e sequestrado para algum lugar sem compreender o que estava acontecendo.