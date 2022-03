Dois anos e quatro meses depois de deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde permaneceu preso após condenação em segundo grau em processo da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta à capital do Paraná em busca de apoio político para a eleição presidencial de 2022.

Esta é a primeira vez que Lula retorna à cidade onde permaneceu preso por 580 dias. O ex-presidente chega nesta sexta-feira (18), onde participa da solenidade de filiação do ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião . No sábado (19), o ex-presidente segue com Requião para Londrina, para visita a um assentamento do Movimento Sem-Terra (MST).

Em Curitiba, o ato será na Expo Unimed, na Universidade Positivo, e deve ser a única agenda aberta. Depois do evento, o ex-presidente deve se encontrar com líderes partidários.

O diretório do PT no Paraná estruturou um esquema de segurança próprio para escoltar Lula durante os eventos que acontecerão no fim de semana, como divulgou o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles. O partido conta com um setorial de filiados, que trabalham na área de segurança pública no Paraná. Esse grupo de petistas ajudou a planejar os eventos e atuará na proteção do ex-presidente em cada um deles.

Conforme o colunista, o PT também contratou empresas de segurança privada nas cidades paranaenses e discutiu a organização dos atos com o secretário de Segurança Pública do estado, coronel Romulo Marinho Soares, e com as chefias das polícias militar e civil.

O presidente do diretório do PT no Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, conversou na quarta-feira (16) com o governador Ratinho Jr. e pediu para que o estado garanta a proteção de Lula e dos petistas que irão aos eventos.

O partido do ex-presidente também encaminhou à polícia um mapeamento com as ameaças que o diretório local recebeu nos últimos dias, com mensagens e vídeos incentivando a violência em grupos de WhatsApp e no Facebook. A equipe de segurança de Lula e do PT vão acompanhar pelas redes sociais a movimentação da torcida de Ratinho Junior.

Por meio de comunicado oficial, a Polícia Militar do Paraná informou que haverá reforço das equipes e monitoramento das ações, para evitar eventuais conflitos. Leia abaixo a nota na íntegra:

“A Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento preventivo, está atenta às movimentações e reforçará o policiamento preventivo nas proximidades do local do evento e em pontos da cidade apurados como de potenciais conflitos. A Corporação já lida com situações de eventos que reúnem centenas de pessoas e está organizada para mais este.”

A preocupação do PT em relação à segurança de Lula se dá pelo histórico recente das cidades de Curitiba e Londrina. A capital foi um marco para o lavajatismo e se tornou berço de diversos movimentos de oposição ao partido. E Londrina tem forte identificação com a direita. A cidade do Norte do estado deu 80,42% dos votos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018.

Palanque para Lula

Requião ingressa no PT para disputar o quarto mandato de governador. Sua presença nas eleições estaduais garantirá palanque para Lula no Paraná, estado que apresentou alta rejeição ao Partido dos Trabalhadores no último pleito presidencial.

No segundo turno de 2018, Jair Bolsonaro (PL) venceu em 307 das 399 cidades paranaenses, angariando 68,4% dos votos válidos, contra 31,6% de Fernando Haddad (PT), que foi o mais votado nos outros 92 municípios.

Emedebista histórico, Requião deixou a legenda em agosto de 2021, após perder a presidência do partido no Paraná para o deputado estadual Anibelli Neto.