Soraya Mecco estava internada em decorrência de um câncer em estágio gravíssimo. Ela já havia passado por diversos tratamentos, mas a mulher, de 51 anos, não apresentava mais respostas contra a doença.

Stephanie diz que mesmo com o quadro complicado, acreditava que a mãe logo se recuperaria. A jovem afirma que o vídeo foi uma forma de registrar o momento e mostrar para Soraya posteriormente. “Ela se recuperaria e eu diria: olha como você estava nesse período, mãe”, conta a jovem.

Mas horas depois do encontro com os filhos, Soraya morreu. Para homenagear a mãe, que costumava aparecer em seus vídeos nas redes sociais, Stephanie publicou a gravação feita no hospital. “Hoje o ano se encerra e você se foi com ele. Te amo demais, mãe. Descanse em paz. Obrigada por tudo. Um dia nos vemos”, escreveu.

A tik toker costumava fazer vídeos ao lado da mãe

O vídeo viralizou, Stephanie conquistou milhares de novos seguidores. “A minha mãe sempre me incentivou a gravar meus vídeos, então a princípio encarei como um sinal de que ela estava bem e que estava me ajudando”, diz. A tiktoker fez uma publicação comemorando a repercussão do registro.

Porém, o vídeo passou a ser compartilhado em outras redes sociais e muitas pessoas interpretaram como um desrespeito e também questionaram a comemoração da jovem por ter conquistado seguidores pouco após a morte da mãe.

Entre os comentários, alguns disseram que a jovem era “psicopata”, outros que ela era “desprezível” e até falaram que a tiktoker deveria ter morrido no lugar de Soraya.

Para Stephanie, a reação negativa foi injusta e muitos não entenderam que o vídeo era um momento de amor. “Não consigo ver nenhuma maldade ali. Era um momento meu e dela em que tentei fazer de tudo para fazer com que ela ficasse mais calma. A gente enchia a nossa mãe de beijo e falava que ela ficaria boa logo. O vídeo foi só mais uma forma de descontrair”, afirma.

Stephanie e a mãe – Reprodução redes

Em meio a toda a repercussão das últimas semanas, ela ganhou mais de 150 mil seguidores em janeiro (ao todo, ela já tem mais de 255 mil) no TikTok, plataforma na qual o vídeo de Stephanie no hospital acumula mais de 17 milhões de visualizações.

