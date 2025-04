Uma jovem turista americana, de 21 anos, morreu após sofrer uma grave reação alérgica a um sanduíche vegano em um bistrô. O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira (2), no bairro de Pigneto, em Roma, na Itália.

Anne Avarie Tierney estava em intercâmbio pelo programa Erasmus, e não conseguiu se comunicar adequadamente com os funcionários do restaurante sobre suas alergias alimentares.

A turista consumiu um sanduíche que continha castanha de caju, um ingrediente que ela precisava evitar devido a uma alergia severa. Por conta das barreiras linguísticas, ela não conseguiu transmitir claramente essa restrição aos funcionários do local.

Turista morre ao comer sanduíche vegano; crise respiratória

Após a refeição, a estudante começou a passar mal e tentou retornar ao seu local de hospedagem para administrar o tratamento necessário, mas teve uma crise respiratória no estacionamento do restaurante e caiu no chão.

A polícia que investiga o caso, revelou que Anne tentava comunicar sua alergia, mas não foi entendida. A jovem sofreu um choque anafilático e, apesar dos esforços de paramédicos que realizaram massagem cardíaca por cerca de 30 minutos, ela não resistiu.