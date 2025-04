A ExpoLondrina 2025 começa nesta sexta-feira (04) e traz como tema “Você vive o agro do início ao fim do dia”, destacando a presença do agronegócio no cotidiano das pessoas. O evento busca reforçar a importância do setor, mostrando sua influência desde a alimentação até a mobilidade e o vestuário. Além disso, as duplas Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo fazem os shows principais. Veja novidades e tudo sobre o evento.

Alguns grandes nomes da música sertaneja como Ana Castela, Luan Santana e Daniel serão atrações da 63ª edição, que acontece no Parque de Exposição Ney Braga, entre os dias 4 e 13 de abril.

Ana Castela e Luan Santana são destaques da ExpoLondrina 2025

Além de Ana Castela e Luan Santana, outros grandes nomes da música sertaneja vão se apresentar na edição deste ano. Entre os nomes estão: Daniel, Zé Neto & Cristiano, Lauana Prado, Simone Mendes, Luan Pereira, Matheus e Kauan, entre outros. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Total Acesso.

Tanto Luan quanto a Boiadeira, tem relação com a cidade. O cantor morou em Londrina no começo da carreira e recebeu o título de cidadão honorário. Já Castela reside atualmente no município.

Veja a programação de shows:

Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo: sexta-feira (04/04/2025)

Luan Santana, Daniel e Luiz Cláudio & Giuliano: sábado (05/04/2025)

Gustavo Mioto e Mari Fernandez: domingo (06/04/2025)

Luan Pereira e Lauana Prado: quinta-feira (10/04/2025)

Simone Mendes, Lorena Cristine e Matheus & Kauan: sexta-feira (11/04/2025)

Ana Castela e Murilo Huff: sábado (12/04/2025)

Menos é mais, Léo & Rafael e Coleto & Gabriel: domingo (13/04/2025)

Novidades da edição 2025

Entre as novidades deste ano, está o Palco Sunset, espaço de entretenimento com shows, gastronomia e atrações culturais, promovido em parceria com o Grupo RIC e o Corre Cultura. O local terá entrada gratuita.

Outra atração inédita é a Biblioteca Móvel Ambiental, um ônibus adaptado que oferecerá conteúdos educativos sobre sustentabilidade para crianças, em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA). Além disso, serão distribuídas 100 mudas diárias de ervas e temperos aos visitantes.

A tecnologia e a inovação terão destaque no Pavilhão Smart Agro, que apresentará soluções digitais e biotecnológicas para o agronegócio. Já a tradicional Fazendinha contará com unidades expositivas inteligentes para demonstrar boas práticas agrícolas.

A ExpoLondrina também investe na experiência gastronômica com o Expo Sabores, espaço voltado para pequenos produtores rurais, e na promoção de negócios no Expo Negócios e Varejo, que reunirá expositores de vestuário, imóveis, utensílios e móveis.

O evento contará com 40 pontos de hidratação espalhados pelo Parque Ney Braga, além do Espaço Cuidar, parceria com a UEL e o Hospital Universitário para oferecer atividades gratuitas de saúde e bem-estar.

Estrutura será montada no Parque de Exposições (Foto: Alisson Demetrio)

Os ingressos variam conforme o dia da semana, custando R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia-entrada) de quinta a domingo, e R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada) nos dias de promoção, de segunda a quarta. O estacionamento terá valores entre R$ 30 e R$ 60, conforme a localização e o dia da semana.

Outra mudança anunciada pela organização é a redução dos preços das bebidas. A cerveja será vendida por R$ 12, a água por R$ 5 e os refrigerantes por R$ 10, com cortes de até 37,5% nos valores em relação ao ano anterior.

Atrações e lazer

A feira também contará com o retorno do Expo Pet, que trará expositores e atividades para animais de estimação, incluindo uma pista de agility para cães. Além disso, o evento estreará um novo aquário, com 15 tanques e 30 espécies de peixes de diferentes biomas brasileiros.

O parque de diversões terá mais de 35 brinquedos, incluindo a maior roda-gigante itinerante do país e a nova atração Skip Dance, voltada para os fãs de adrenalina.

Com programação variada e infraestrutura reforçada, a ExpoLondrina 2025 promete oferecer entretenimento, negócios e experiências para todos os públicos.

Regras

De acordo com a organização do evento, será permitida a entrada de crianças durante a exposição. Contudo, existem algumas regras a serem seguidas durante os dias da exposição. Veja as regras de acesso:

Crianças até 06 (seis) anos | NÃO PAGAM

Crianças de 07 até 12 (doze) anos | PAGAM MEIA-ENTRADA

● Estudantes matriculados no ensino fundamental, regular, médio ou superior, deverão apresentar a carteira de estudante digital, cie – carteira de identificação estudantil, que contém nome completo, foto atualizada, data de nascimento, grau de escolaridade, nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado, data de validade até 31 de março do ano subsequente ao da sua expedição e certificação digital.