Camila Pita, de 26 anos, estudou Direito para buscar justiça. Agora, recém-formada a filha defende a mãe e consegue livrá-la de uma acusação injusta de assassinato, em Valença, na Bahia.

Em 2012, Rosália Maria Pita foi acusada de matar o namorado. Porém, para os jurados, ficou comprovado que o homem se suicidou e que não houve homicídio.

Na época, o Ministério Público acusou a mãe de Camila de ser a autora de homicídio qualificado, supostamente motivado pelo término do relacionamento amoroso com o homem. Agora, com a reviravolta na decisão da justiça, a mulher foi considerada inocente e a filha comemorou emocionada nas redes.

A história

A jovem advogada tinha 14 anos quando a morte do namorado da mãe abalou a família e deu início ao processo criminal.

A balística mostra que o tiro foi de cima para baixo, e que a mãe de Camila era muito mais baixa do que o homem.

A ausência de pólvora no corpo da mãe de Camila foi outra evidência que pesou a favor da tese da defesa, um sinal de que a mulher não teria sido a autora do disparo. Rosália Pita não foi presa.

A filha, formada em Direito, defende a mãe e é aplaudida nas redes

Na defesa, Camila se uniu a advogados experientes e, juntos, conseguiram comprovar a inocência de Rosália.

Nas imagens, postadas no Instagram, a filha aparece ajoelhada e abraçada à mãe, que está com um terço na mão.

Também há uma imagem das mãos da advogada com as de Rosália entrelaçadas.

A foto da equipe de defesa mostra nos rostos a satisfação de livrar uma pessoa de acusação injusta.

12 anos sofrendo

Nas redes sociais, a filha se declarou à mãe. “Ainda me faltam palavras para descrever tudo que aconteceu, então deixo essa imagem falar por mim.”

Camila também postou sobre como foram os últimos 12 anos na sua vida. “Doze anos sofrendo com o peso de um julgamento grave e injusto.”

“Depois de 12 angustiantes anos, a família de Rosália Maria Negrão Pita vem a público pela primeira vez, com um apelo por justiça e pela verdade. A justiça e a verdade são uma só: ROSÁLIA É INOCENTE.”