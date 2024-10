Após alguns dias de baixas temperaturas, o sol volta a aparecer em algumas regiões do estado. De acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste sábado (5) terá mais nuvens entre o sul e o leste do Paraná, as temperaturas não devem se elevar muito nessas regiões. Já em Londrina, Apucarana, Maringá, Paranavaí, Umuarama, Guaíra e Foz do Iguaçu os termômetros podem registrar mais de 30 °C.

Ainda segundo o Simepar, neste fim de semana não há previsão de chuva, embora ainda apareceram nevoeiros entre o Centro-Sul e Campos Gerais e bastante nebulosidade entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, onde permanece com o tempo mais fechado e dificilmente as temperaturas conseguem ultrapassar a casa dos 20 graus na capital e dos 22 na região das praias.

Confira a previsão do tempo para este sábado (5) no PR

Previsão do tempo para sábado (5) – Imagem: reprodução/Simepar

Veja a previsão para este domingo (6) no PR