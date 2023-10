A Justiça do Paraná negou o pedido de indenização por danos morais e pensão alimentícia aos dois ex-tutores de Spike e Rambo, que foram vítimas de maus-tratos em 2020, em Cascavel, no oeste do Paraná. Os animais são os primeiros a fazer parte de um processo judicial no Brasil.

A juíza Anatália Isabel Lima Santos Guedes reconheceu o caso de maus-tratos, mas entendeu que danos morais e pensão alimentícia só podem ser destinados a humanos.

Os ex-tutores terão que pagar R$ 630 a Organização Não Governamental (ONG) “Sou Amigo”, que acolheu os cachorros e pagou os custos para tratamento veterinário.

Os dois cães ficaram sozinhos durante 29 dias, enquanto os ex-tutores viajavam.