Uma nova frente fria avança pelo Paraná e traz a volta da chuva a partir desta quinta-feira (26). Além disso, as temperaturas devem cair em algumas regiões do estado.

Conforme o ClimaTempo, as primeiras regiões a serem atingidas pela frente fria e a chuva são a Oeste e Sudoeste. Nessas áreas, a chuva chega entre a tarde e a noite, com pancadas mal distribuídas e irregulares. O tempo segue firme e quente nas demais regiões, incluindo a Grande Curitiba.

Contudo, na sexta-feira (27), a condição de chuva diminui no Oeste e Sudoeste, mas aumenta para os municípios do Sul e do Litoral. A máxima em Curitiba cai para 20ºC, com risco de chuva fraca ou moderada. Já no litoral o tempo fica fechado com chance de garoas durante o dia.

Tempo firme volta no fim de semana

De acordo com o instituto, o tempo firme volta ao Paraná no fim de semana, No sábado (28), o dia começa mais nublado e com temperaturas amenas durante a tarde. Porém, o calor volta nas cidades do centro, leste e sul paranaense a partir da segunda-feira (30).