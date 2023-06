Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As penas de dois réus condenados por matar uma mulher dentro de casa, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, foram aumentadas após as investigações concluírem que eles cometeram o crime na frente dos filhos da vítima. O assassinato aconteceu em 2020.

Os condenados foram, inicialmente, sentenciados a 28 e 21 anos de prisão, mas com a mudança, terão que responder por mais nove e sete anos, respectivamente.

A medida foi tomada após o Tribunal de Justiça do Paraná acatar o recurso do MPPR sobre as sentenças de homicídio qualificado.

A mulher morta tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e foi assassinada por ter passado informações à polícia. Os réus seguem detidos em regime fechado.