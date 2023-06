Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de 12 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelada por um veículo desgovernado no final da tarde desta terça-feira (20), em Santo Antônio da Platina/PR.

O acidente ocorreu na rua Marechal Floriano Peixoto, próximo à Escola Rotary. Segundo informações apuradas pela reportagem, um GM/Corsa seguia em direção ao centro da cidade quando, por razões ainda desconhecidas, a motorista perdeu o controle do veículo, que retornou em marcha a ré, colidiu com uma motocicleta estacionada e, em seguida, atropelou a vítima, que foi arrastada e ficou presa debaixo do carro.

O resgate foi uma operação complexa e envolveu equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Os socorristas precisaram utilizar equipamentos hidráulicos para levantar o veículo e retirar a vítima. Segundo um dos bombeiros entrevistado pelo Portal Tá No Site, a vítima foi levada consciente e orientada para o pronto-socorro, porém com traumatismo craniano.

A motorista do veículo também recebeu atendimento da equipe do Samu após o acidente. Segundo familiares da condutora, ela estava com a pressão arterial alterada e nervosa devido ao ocorrido, mas não precisou de cuidados médicos.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas.