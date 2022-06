Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O avião do jogador Neymar fez um pouso forçado na manhã desta terça-feira em Roraima. A informação é que o pouso foi uma medida de precaução após falhas técnicas. A aeronave é um modelo Cessna 680 Citation avaliada em cerca de R$ 94 milhões, foi fabricada em 2008 e pertence à empresa do jogador, a Neymar Sport e Marketing.

Após o susto, Neymar foi visto no aeroporto de Boa Vista, onde tirou fotos com fãs. O jogador estava usando a mesma roupa dos stories postados por ele mesmo no Instagram, ainda em Miami, nos Estados Unidos, onde passava férias com a namorada e alguns amigos que também estavam no voo.

A assessoria de Neymar postou uma nota sobre o ocorrido: